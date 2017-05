Apenas um acidente com pequenos danos materiais foi registrado pela Polícia Militar Rodoviária de Concórdia. O fato foi no começo da manhã de segunda-feira, dia 29, na SC 154, no KM 102, no município de Arabutã. Foi uma saída de pista, seguida de choque em canaleta, envolvendo um Agile, com placas de Concórdia. O motorista, de 25 anos, não se feriu.

(Com informações do repórter André Krüger).