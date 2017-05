A Câmara de Vereadores de Concórdia terá algumas mudanças a partir do mês de junho. Nesta segunda-feira, 29 de maio, foi publicado no Diário Oficial dos Municípios o afastamento por 30 dias para tratar de interesses particulares do vereador Claiton Casagrande (PR) e do presidente do Legislativo, Artêmio Ortigara, do mesmo partido.

Na próxima quinta-feira, 1º de junho, serão empossados os suplentes Leonir Schimmelpfennig (PSB), o Alemão Gordo, e Vinicius Mocelin (PR).

Alemão Gordo é o primeiro suplente da coligação governista, com 858 votos. O próximo da lista seria o atual secretário de Transportes, João Reitel, que abrirá mão da vaga para o colega de partido Vinicius Mocelin, do PR, que fez 764 votos.

Alemão Gordo e Vinicius Mocelin ficarão na Câmara de Vereadores por 30 dias. A presidência da Câmara, em junho, será do atual vice, Anderson Guzzatto (PR).