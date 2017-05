Um residência no Bairro das Nações foi destruída pelas chamas na madrugada desta terça-feira

A madrugada chuvosa de terça-feira também foi marcada pelo fogo em Seara. A chuva que cai de forma intermitente na região não foi suficiente para evitar que as chamas consumissem uma residência na rua Argentina, no Bairro das Nações.

Os bombeiros foram chamados por volta da uma e meia da madrugada. Eles evitaram que outras residências fossem atingidas pelo fogo, mas a casa mista de madeira e alvenaria foi totalmente destruída.

A reportagem da Belos Montes esteve no local ainda na madrugada e conversou com uma das proprietárias do imóvel. Daiane Thalia Ebertz acusa o companheiro pelo sinistro.

Ela contou à reportagem que havia sido agredida por Odair José Mausolf por volta da meia-noite. Daiane chamou a Polícia Militar, que esteve no local e recomendou para que a vítima fechasse bem a casa e permanecesse em seu interior.

O marido teria retornado mais tarde ao local e, como não conseguiu entrar na casa, teria colocado fogo na residência. O imóvel é dividido em três moradias. Além de Daiane, moravam na estrutura um irmão e outra família.

Ninguém ficou ferido. O imóvel não tinha seguro. “Não sei o que vou fazer. Não tenho trabalho e fiquei só com a roupa do corpo”, desabafou a vítima. O casal não tem filhos.

A Polícia Militar esteve novamente no local durante o incêndio, mas o suspeito ainda não havia sido localizado.

