O Tribunal Regional Eleitoral determinou o arquivamento do inquérito que investigava o prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, por crime eleitoral, que teria sido cometido durante as eleições de 2016. A decisão do pleno foi proferida durante julgamento, ocorrido na tarde desta segunda-feira, dia 29. A decisão unânime vai de encontro à recomendação do Ministério Público Eleitoral, que já havia se manifestado sobre o arquivamento do inquérito contra Pacheco sob a alegação de que não haveria provas razoáveis que pudessem incriminá-lo neste processo.

Pacheco estava na condição de investigado no processo que é relativo ao inquérito aberto pela Polícia Civil, que apura o possível crime contra o sigilo ou o exercício do voto, que se enquadra como corrupção eleitoral, que trata de vantagens indevidas em troca de voto.

Por outro lado, a decisão do TRE determinou que o processo relativo as demais pessoas que estão como investigadas neste processo retornem para a justiça eleitoral local para que seja dado os demais encaminhamentos.

Todos estão sendo investigados por suposta compra de votos por combustíveis no período eleitoral, em Concórdia.