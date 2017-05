Veículo com placas de Seara se envolve em acidente na BR 282

A motorista de um GM Celta, placas AEX-1234 de Vargem Bonita, colidiu em um VW Up, placas QHN-5288 de Seara, após aquaplanar em um espelho d´água na BR-282, em Joaçaba. O acidente foi registrado por volta das 7h30min desta segunda-feira (29) no Km 400 da rodovia, próximo a entrada para o Distrito de Nova Petrópolis.

Apesar do impacto, que lançou os dois veículos para fora da pista, ninguém se feriu. Por sorte os carros não despencaram no barraco.

O VW Up era conduzido por uma mulher de 28 anos, que estava confusa e em choque. No Celta estava um casal de irmãos, que se deslocava de Vargem Bonita para o trabalho na Aurora. Todos receberam avaliação do Corpo de Bombeiros, mas não necessitaram de encaminhamento médico.

Os envolvidos aguardaram a chegada da Polícia Rodoviária Federal para confeccionar o boletim do acidente.

O local é extremamente perigoso, pois além ser uma curva acentuada, em dias de chuva desce água das encostas na pista.

(Fonte: Caco da Rosa)