O volume de chuvas do fim de semana causou alguns transtornos no interior de Lindóia do Sul. Conforme dados da Defesa Civil de Santa Catarina, no sábado e no domingo choveu 120 mm no Município. Em algumas localidades os bueiros e sarjetas entupiram e a água invadiu as vias rurais. A Secretaria de Infraestrutura disponibilizou máquinas e funcionários para desobstruir os pontos com problemas e liberar a vazão da água.

Conforme o secretário de Infraestrutura, Ivonilso Venâncio, três retroescavadeiras e demais máquinas passaram a segunda-feira realizando trabalhos de melhorias nas estradas rurais.

O Município de Lindóia do Sul se coloca à disposição para atender problemas causados pelas chuvas. Entre em contato através dos números de telefone: 3446-1379 ou 3446-1177.

(Fonte: Olíria Weber Locatelli/Ascom/Prefeitura de Lindóia do Sul).