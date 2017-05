Com grandes volumes de chuvas em todas as cidades da região, a Usina Hidrelétrica de Itá precisou abrir as comportas para manter o nível do reservatório, gerando belas imagens.

Nos últimos dias Santa Catarina registrou acumulados de chuva acima dos 100 mm e a o tempo ruim vai persistir pelo menos até quinta-feira, é o que aponto o Ciram/Epagri, órgão estadual que monitora o tempo.

A frente fria que se desloca do sul do país aumentou o acumulo de chuva no Estado e fez a Defesa Civil ficar em alerta em diversas cidades de SC. De acordo com a Epagri/Ciram, desde sexta-feira choveu 138 milímetros em Curitibanos e 113 em Rio do Sul. Veja os municípios com mais acumulo de chuva em SC:

138 mm Curitibanos

113 mm Rio do Sul

103 mm Palmeira

103 mm Timbé do Sul

102 mm São Joaquim

102 mm Alfredo Wagner

100 mm Chapecó

Nos próximos dias a chuva não deve dar trégua. Amanhã, terça-feira, o dia será de muitas nuvens e poucos períodos de melhoria. A previsão é de que o a instabilidade aumente ainda mais à noite.

Em Itá, a previsão aponta melhora no tempo somente a partir de quinta-feira. A temperatura mínima fica na casa dos 12°C e a máxima nos 22°C.

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Itá).