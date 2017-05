Começou na tarde desta segunda-feira, dia 29, os trabalhos de pré-temporada do Concórdia Atlético Clube para a disputa da Série B do Campeonato Catarinense. A apresentação oficial dos atletase comissão técnica foi no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima.

A estreia do Concórdia será no dia dois de julho, contra o Barra, no Estádio Camilo Mussi, em Itajaí, a partir das 15h30. O Galo do Oeste terá pouco mais de um mês de preparação para a segundona. Nesse período, partidas amistosas poderão ser realizadas. A direção do CAC negocia um jogo contra equipe amadora do Guarani de São Miguel do Oeste, que disputa a Fase Oeste do Estadual de Amadores.

Também foram apresentados os reforços para essa temporada. O goleiro Anderson Alberti (Ypiranga), o zagueiro Sergipano (União Frederiquense), o lateral Ramon (Tubarão), o volante Kapinha (Brasil de Farroupilha), os meias Leo Oro (Coruripe) e Uellson Santana (Pelotas), o atacante Raphael Alemão (Ypiranga), Matheus (Luverdense), o lateral Doda (Horizonte), o volante Cleber (Corumbaense), o lateral Taliz (Alto Santo) e o atacante Bruno Andrade (Rio Branco-PR).