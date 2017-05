A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca confirmou na tarde desta segunda-feira, dia 29, a descentralização de R$ 50 mil para auxiliar na organização da Festa Nacional do Leitão Assado, Fenal, de 2017. O recurso será repassado para a Agência do Desenvolvimento Regional de Concórdia que fará o empenho do recurso, através de projeto, a ser elaborado e apresentado pelo próprio município. A Festa Nacional do Leitão Assado será realizado no dia 30 de julho, no Parque de Exposições.