O frentista do posto de combustível que foi alvo de assalto no final da madrugada de domingo conversou com a reportagem da Rádio Aliança e repassou mais detalhes de como foi ação do assaltante que efetuo três disparos de arma de fogo. Auri Brandão,que estava na companhia do amigo Gilberto Rech, que estava no posto naquele momento, relata o seu ponto de vista desde quando o suspeito chegou o local, a forma de abordagem, os disparos de arma de fogo e a fuga do suspeito.

Conforme informações, ele seria de estatura mediana e usava uma blusa com capuz e uma calça de moletom cinza. A Polícia Militar foi acionada, realizou rondas, mas não localizou o autor.

(Com informações do repórter André Krüger).