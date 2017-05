O escritório da Epagri de Piratuba, fechado desde o dia 03 de abril, deve retomar as atividades nos próximos dias. A informação foi confirmada pelo gerente regional da Estatal, Luiz Carlos Bergamo, que participou de uma reunião nesta segunda-feira com o prefeito de Piratuba, Olmir Benjamini e demais autoridades do município.

A situação da parceria entre Prefeitura e Epagri estava indefinida desde fevereiro. Na época a administração do município encaminhou um ofício à Gerencia Regional informando que não havia interesse na renovação do convênio. O escritório, que funcionava junto à Secretaria de Agricultura foi fechado e os móveis chegaram a ser retirados."Realizamos a reunião e acertamos que a Epagri vai voltar a trabalhar em Piratuba. Além da conversa com o gerente regional Bergamo, já havíamos conversado com o presidente da Estatal e com o governador. A intenção da Administração nunca foi deixar o município sem a Epagri, nosso objetivo é que os serviços sejam realizado para todos os agricultores do município", comena o prefeito Olmir Benjamini. "Nos próximos dias a Epagri voltará a desenvolver os programas em benefício ao meio rural", ressalta.

De acordo com as informações apuradas pelo Jornalismo da Rádio Aliança, a documentação deve ser assinada ainda nesta semana e o escritório pode voltar a funcionar no mesmo local, mas isso ainda está sendo definido. Os servidores que vão prestar atendimento aos agricultores, devem ser os mesmos que já atuavam anteriormente.