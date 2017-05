A reportagem da Rádio Aliança foi procurada na manhã desta segunda-feira, dia 29, por integrantes da Associação de Moradores e Agricultores de Santo Antônio. Eles reclamam do fato de pessoas desconhecidas estarem fechando os registros da rede de abastecimento de água, cujo sistema é mantido pela própria associação e leva água para cerca de 800 famílias da região do Distrito de Santo Antônio e Fragosos. Com isso, uma parte das residências fica desabastecida por várias horas.

Esta é a quarta vez que isso acontece e o fato motivou a entidade a registrar Boletim de Ocorrência na Central de Polícia. Em entrevista a Rádio Aliança, o funcionário responsável pela manutenção da rede de água da Associação dos Moradores, Altir Roegelin, relata que desta vez cinqüenta famílias ficaram desabastecidas. "O pessoa ligou dizendo que estão sem água, fomos verificar e achamos os registros fechados", conta. Ele diz que algumas medidas, como a eliminação de alguns registros na rede, já foram confirmadas e mesmo assim esses atos continuam. Tal situação forçou a direção da associação a fazer um boletim de ocorrência na Central de Polícia Civil.

Os registros que são fechados de forma deliberada por pessoas estranhas, conforme a direção da associação, ficam na rede que está localizada na via pública.