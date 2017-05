CASAN - Iniciam as obras na estação de captação do Jacutinga

A empresa responsável pelas obras do projeto de ampliação e melhorias no sistema de abastecimento de Concórdia, iniciou nesta segunda-feira, dia 29, o trabalho na estação de captação de água do Rio Jacutinga.

O gerente regional da Casan, Norberto Farina, explica que novas bombas de captação serão instaladas no local, mas antes a parte de estrutura será feita. “A empresa iniciou a obra, conforme estava previsto. Vamos substituir os conjuntos de bombas e motores, mas antes tem o trabalho de engenharia, que vai refazer a estrutura, para que depois a gente possa instalar o novo sistema”, comenta. “Acredito que até o final de junho a gente já tenha condições de operar com os equipamentos novos. É um processo demorado, pois não podemos parar o abastecimento para realizar as obras. Enquanto o pessoal trabalha vamos desligar parte do sistema, porém temos que continuar captando água”, destaca Farina.

O gerente também ressalta a importância da revitalização do sistema. “Sem dúvidas a população terá um ganho enorme. As bombas que estão trabalhando hoje são utilizadas há 30 anos e com frequência precisam de manutenção. Os novos conjuntos são modernos, não vão ter problemas frequentes e vão diminuir também os custos com consertos”, explica. “Teremos mais segurança no sistema de abastecimento, além de uma produção maior na água bruta”, garante ele.