A competição mudou, mas o cenário não. Edílson, Maicon e Bolaños seguem como desfalques do Grêmio na partida desta quarta-feira contra o Fluminense, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O trio não recebeu liberação do departamento médico e sequer integrará a delegação que viaja ao Rio de Janeiro na tarde desta segunda.

O Grêmio levará apenas 12 jogadores para a capital carioca. Lá, eles se encontrarão com o restante da delegação, que participou da derrota por 4 a 3 para o Sport no último domingo, na Ilha do Retiro, em Recife, em duelo válido pela terceira rodada do Brasileirão.

Edílson se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda. Enquanto isso, o capitão e o gringo apresentaram um problema na coxa direita. Os dois primeiros participaram do treino na manhã desta segunda, no CT Luiz Carvalho. Já o equatoriano não apareceu no gramado.

Sem Renato, que comandou o time alternativo em Recife, os tricolores foram comandados pelo auxiliar Alexandre Mendes. Na manhã desta segunda-feira, em campo reduzido, o grupo participou de um trabalho técnico, que priorizou a movimentação e intensidade.

Nesta terça-feira, o técnico comanda o último trabalho nas Laranjeiras, em treino previsto para ocorrer pela parte da tarde. A escalação deve ser a mesma que enfrentou o Zamora, na semana passada, pela Libertadores, apenas com a volta de Ramiro no lugar de Gata Fernández. O volante estava suspenso na Libertadores.

Na quarta, o Grêmio tenta confirmar uma vaga às quartas de final da Copa do Brasil. A partida com o Fluminense está marcada para as 19h30, no Maracanã. Como venceu por 3 a 1 na Arena, pode perder por um gol de diferença, ou mesmo até dois, a partir do resultado de 4 a 2. Caso os cariocas devolvam o placar, a decisão será na cobrança de pênaltis.

