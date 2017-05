Até a manhã desta segunda-feira já foi registrado 279 milímetros de precipitação no Município

Concórdia já registrou 279 milímetros de chuva no mês de maio, conforme os dados da estação meteorológica monitorada pela Embrapa Suínos e Aves, com sede no distrito de Tamanduá. Como ainda restam alguns dias para encerar o mês e há previsão de chuva para os próximos dias, é possível que o Município registre o maio mais chuvoso da última década.

O meteorologista Leandro Puchalski comenta que o volume de chuva que caiu até agora é significativo, já que o padrão para essa época do ano em Concórdia varia entre 150 e 170 milímetros. Em maio de 2016 foi registrado 200 milímetros. O maior índice na última década ocorreu em maio de 2007, com 286 milímetros de precipitação, apenas sete a menos do que caiu até a manhã de hoje.

Neste mês, o maior volume de chuva ocorreu na sexta-feira, dia 19 de maio, com 55 milímetros de precipitação. Nos dias 24 e 28 o sistema da Embrapa registrou 53 milímetros em cada dia.

Em 2017 maio foi o mês mais chuvoso em Concórdia. Em janeiro a estação da Embrapa registrou 142 milímetros, em fevereiro foram 163, em março 106 e 174 milímetros de precipitação em abril.