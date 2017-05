Os produtores de leite vivem uma boa fase. O preço teve alta nos quatro primeiros meses deste ano e a projeção é de estabilidade agora em maio. O gerente de bovinocultura de leite da Copérdia, Flávio Durante, analisa que o Brasil importa bastante leite neste momento e destaca que a produção no Sul está começando a aumentar. “Além disso, em Minas e Goiás está iniciando a entressafra, o que dá um equilíbrio ao mercado interno”, afirma.

Segundo os dados do Conseleite de Santa Catarina, que estabelece um preço de base para as indústrias, em janeiro o valor médio de referência era R$ 1,07 e a projeção para maio deve ser de R$ 1,17. Já o preço pago pelo leite com qualidade de alto padrão era R$ 1,24 no início do ano e agora subiu para R$ 1,35. O preço médio pago pela Copérdia está em R$ 1,31.

Boa fase aos produtores

Os produtores rurais estão garantindo uma boa renda com a venda de leite. Silvana Cervelin e a família trabalham com essa atividade na comunidade de Cachimbo e estão conseguindo ter bons resultados. “É uma fase ótima. O preço do milho está baixo e a pastagem está super boa. Com isso, as vacas produzem mais”, afirma Silvana. Na propriedade há 22 vacas em lactação e são entregues entre 630 e 640 litros de leite por dia.

Se o momento é favorável aos produtores, para quem compra eese leite nos supermercados não está tão bom assim. As pesquisas do custo da cesta básica em Concórdia mostram que o preço do leite teve aumento em todos os meses deste ano. A maior elevação foi registrada em abril quando os preços praticados pelos supermercados subiram de 8,35%.

Santa Catarina é destaque no Estado

A produção de leite é a atividade do setor agropecuário que mais cresce em Santa Catarina. Enquanto no Brasil houve um crescimento de 51% nos últimos 15 anos, no Estado foi de 165%. Essas informações são do Centro de Socieconomia e Planejamento Agrícola da Epagri.

Em 2002 a produção era de 1,19 bilhão de litros e em 2016 passou para 3,16 bilhões. Nos últimos 15 anos, Santa Catarina passou a ser o quarto maior produtor do país, ficando atrás de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. Em nível regional, o Oeste é o responsável por mais de 77% da produção de leite no Estado.