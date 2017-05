Jovem de 18 anos estava no imóvel em que foi encontrada uma quantidade de drogas, balança e precisão e celulares.

Apenas uma pessoa acabou ficando detida depois da ação policial que apreendeu entorpecentes em uma residência. A operação foi deflagrada na tarde do último sábado, dia 27, no bairro Floresta. Na ocasião, 11 pessoas que estavam no local foram levadas para a Delegacia de Polícia Civil. Porém, somente um rapaz de 18 anos, ficou detido e acabou sendo levado para o Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório, Casep de Concórdia, já que foi constatado que o mesmo tinha um mandado de apreensão contra o mesmo. Não há informação se ele teria, ou não, assumido a propriedade da droga.

Nesta operação, deflagrada pela PM, P2 e Canil, foram apreendidos nove torrões de maconha, oito petecas e uma bucha grande de cocaína, além de duas pedras de crack e uma quantia em dinheiro. Na casa, também foram encontrados uma balança de precisão, dois rádios comunicadores, um notebook e seis aparelhos de telefone celular.

(Com informações do repórter André Krüger).