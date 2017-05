Fatos foram registrados nos municípios de abrangência e atendimento do órgão.

PM atende a 51 ocorrências no fim de semana

A Polícia Militar de Concórdia atendeu a 51 ocorrências durante o fim de semana, na região. As informações constam no relatório da PM, divulgado nesta segunda-feira, dia 29.

Neste período, foram 11 acidentes de trânsito com danos materiais; dois acidentes de trânsito com vítima; quatro perturbação do trabalho ou sossego alheio; três cumprimento de mandado de prisão ou apreensão de adolescente; um de tráfico de drogas; uma violência doméstica; uma de furto e duas de ameaça, além de 25 outras atividades como abordagens, apoios e denúncias.