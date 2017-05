Problema também foi verificado em trecho da Tancredo Neves. Situação é agravada com a presença da chuva.

Os motoristas que estiverem trafegando pela BR 153 e parte da Tancredo Neves, em Concórdia, devem ter atenção redobrada. Conforme informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia há muito óleo espalhado na pista no trecho que vai da altura da empresa Scherer, na Tancredo Neves, até nas proximidades do Posto da Polícia Rodoviária Federal, em Cachimbo.

O problema se torna mais acentuado porque, com a chuva, não é possível espalhar cal sobre a pista. Outro agravante é que o motorista não percebe a presença do óleo com a pista molhada e acaba se envolvendo em acidente.

Houve relatos de que um veículo teria rodopiado sobre a pista, em função do óleo na pista.