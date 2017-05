O ex-vereador Vilmar Comassetto foi lançado pré-candidato a deputado estadual pelo PCdoB de Concórdia, neste domingo, 28 de maio de 2017. O lançamento aconteceu durante a realização da 10ª Festa Vermelha que comemorou os 95 anos de fundação do partido no Brasil.

O evento contou com a participação do deputado estadual César Valduga (PCdoB). Segundo Comassetto, o anúncio com mais de um ano de antecedência em relação às eleições de 2018 faz parte da estratégia partidária de preparar candidatos em todas as regiões do Estado no sentido de aumentar a participação da sigla que atualmente conta com apenas um representante na Assembleia Legislativa.

O deputado Valduga destaca que o partido precisa aumentar a participação regional. “Devido à importância econômica de Concórdia e região é cada vez maior a necessidade de termos mais lideranças políticas para reivindicar mais investimentos para a nossa população”, afirma.

O evento aconteceu no centro comunitário do bairro Floresta, em Concórdia, com a realização de um almoço que teve a participação de mais de 200 pessoas, entre elas, diversas lideranças sindicais e comunitárias. (Com informações de Eduardo Comassetto).