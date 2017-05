As três escolhidas representam a Festa do Agricultor por uma ano / Foto: Luana Machado

Cinco candidatas desfilaram na noite de sábado, 27, no Centro de Eventos de Piratuba. Todas em busca da faixa de Rainha da 28ª Festa do Agricultor do município. As inscritas representaram as comunidades do interior. Monalize de Aguiar, de Zonalta, foi a eleita. Luana Bazzi de Lageado Mariano e Caroline Paduani representante de Linha São José, são as Princesas. Os jurados observaram a beleza, simpatia, desfile e apresentação.

Após a escolha o público contou com baile. A Festa do Agricultor de Piratuba acontece no dia 23 de julho na comunidade de Linha São José.

O prefeito Olmir Benjamini parabenizou os organizadores e as candidatas e anunciou que na Festa, o tradicional churrasco terá o preço de custo. "Estaremos disponibilizando aos piratubenses este ano, o churrasco de 2,5 quilos, no valor de R$ 30,00, no dia da festa", adiantou.