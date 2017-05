Fato foi registrado no começo da noite deste domingo, dia 28.

Apenas danos materiais foram registrados em um capotamento de veículo na BR 153. O fato foi registrado no começo da noite deste domingo, no KM 69 da rodovia. Envolveu um veículo Fiat Strada, placas de Sorocaba-SP. O fato foi atendido pelo Corpo de bombeiros Voluntários de Irani. O motorista, de inicias A.F, escapou ileso do acidente.