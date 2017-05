Desde a última sexta-feira, dia 26, a Comissão Municipal de Defesa Civil está de prontidão em função da previsão de chuvas intensas, que podem cair na região até a quarta-feira, dia 31. A informação é do presidente do órgão, Gilberto Chaves. Ele destaca que, além da Defesa Civil, o setor de Urbanismo da Prefeitura e o Corpo de Bombeiros também estão de sobreaviso para emergências que vierem a surgir em função das chuvas.

Em entrevista a Rádio Aliança, o presidente da Comissão Municipal de Defesa Civil de Concórdia, Gilberto Chaves, explica que houve duas quedas de muro, no Arvoredo e Nações, mais um deslizamento de terra no Sintrial e queda de pedras de barranco na Marechal Deodoro, acima do Sesc, o que forçou a interdição das vagas de estacionamento.

A meteorologia prevê chuvas até a próxima quarta-feira, dia 31. Conforme informações da Comissão Municipal da Defesa Civil, o pico de chuvas intensas deve acontecer entre a noite e madrugada desta segunda-feira, dia 29, e terça-feira, dia 30. Por causa disso, todos os órgãos vinculados a Defesa Civil estão em estado de alerta. Sobre essa possibilidade, Gilberto Chaves alerta "qualquer alteração no solo do terreno, rachadura ou movimentação, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado imediatamente", recomenda.