Maior volume de precipitação ocorreu no último sábado, no horário das 17h30 às 18h30

O fim de semana chuvoso em Concórdia já elevou o nível de água dos rios. Segundo os dados do monitoramento on-line do Ciram/Epagri, obtidos pelas estações que estão instaladas no município, nas últimas 72 horas foram registrados 52,6 milímetros de precipitação.

O maior volume de chuva ocorreu no último sábado, no horário das 17h30 às 18h30. Neste dia choveu quase 19 milímetros em uma hora.

A chuva poderá dar uma trégua na manhã desta segunda-feira, 29 de maio. A previsão do Ciram/Epagri indica que o dia vai amanhecer com muitas nuvens, o sol poderá aparecer pela manhã e volta a chover durante a tarde.

Na terça, 30, a previsão do Ciram/Epagri é de sol com pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Na quarta-feira, 31 de maio, há possibilidade de chover o dia todo. O mês de junho deverá começar com a presença do sol, que deverá aparecer com mais intensidade a partir da quinta-feira, dia 1º.