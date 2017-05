Duas quedas de muro foram registradas neste domingo, dia 28, em Concórdia. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi acionado para atender a ocorrência no bairro Arvoredo por volta das 7h15 na rua Mogno. No local constatado que o muro de uma residência cedeu por causa do volume da chuva das últimas horas. Bombeiros colocaram uma lona sobre o que restou do muro, para não desmoronar.

A outra ocorrência foi registrada na rua Bolívia, no Bairro das Nações, durante a madrugada, mas os bombeiros não foram acionados.

A Defesa Civil de Santa Catarina está emitindo a todo momento alertas de muita chuva até a próxima quarta-feira aqui para região oeste. O que poderá causar mais situações de queda de barreiras.

(Com informações do repórter André Kruger).