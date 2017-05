Por volta da 5h30 deste domingo, dia 28, ocorreu um assalto a uma pessoa, no interior de um posto de combustíveis, localizado no cruzamento das ruas Marcelino Ramos com a 29 de jukho. Segundo informações do funcionário do posto, ele e um amigo estavam próximos das bombas quando um homem chegou até eles e anunciou o assalto. O suspeito estava armado e teria disparado contra os dois, sendo que ninguém se feriu.

Uma das vítimas, diante da mira do assaltante, teria passado a carteira com documentos e R$ 30,00. O bandido, ao sair do local, teria disparado mais um tiro, embarcado numa moto e fugido para a Marcelino Ramos. Conforme informações, ele seria de estatura mediana e usava uma blusa com capuz e uma calça de moletom cinza.

A Polícia Militar foi acionada, realizou rondas, mas não localizou o autor. A PM informou que não foram achados os projéteis e nem as marcas dos disparos.

(Com informações do repórter André Kruger).