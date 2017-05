Condutora de veículo teria pegado no sono. Ela não sofreu ferimentos.

Um capotamento foi registrado no início da manhã deste domingo, dia 28, na rua 29 de Julho no bairro Flamengo. O fato foi em uma curva próximo a entrada do bairro Santa Rita.

A condutora, de 27 anos, teria pegado no sono e saindo da pista e capotando o veículo.

Ela dirigia um celta com placas de Vargeão, mas é moradora de Concórdia.

A vítima foi atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia e não precisou ser conduzida ao Hospital.

A Polícia Militar esteve no local para realizar os levantamentos do acidente.

(Com informações do repórter André Kruger)