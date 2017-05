Fato foi no cruzamento das ruas Luiz Delfino e Marechal Deodoro.

Duas pessoas levemente feridas em colisão no centro de Concórdia (fotos)

Colisão entre dois veículos deixou uma mulher ferida no início da noite deste sábado, dia 27, em Concórdia. O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Marechal Deodoro e Luiz Delfino, próximo ao Ser Sadia. Duas pessoas precisaram ser conduzidas ao pronto socorro do Hospital São Francisco pela equipe dos Bombeiros Voluntários.

A condutora do Fox, que ficou presa mecanicamente, apresentava dores pelo corpo e corte na boca, precisando ser levada para atendimento médico pelos bombeiros. O motorista do Gol relatou dor na coluna e também foi conduzido ao Hospital.

Os dois veículos com placas de Concórdia.

A Polícia Militar esteve no local para realizar os levantamento do acidente.

(Com informações do repórter André Krüger).