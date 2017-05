Sessão do pleno do Tribunal Regional Eleitoral será na parte da tarde.

Acontece na tarde desta segunda-feira, dia 29, o julgamento do processo que apura possível crime eleitoral, relativo ao último pleito municipal, em Concórdia. A Sessão que irá analisar o caso será no Tribunal Regional Eleitoral, em Florianópolis.

O processo é relativo ao inquérito feito pela polícia Civil , que apura o possível crime contra o sigilo ou o exercício do voto, que se enquadra como corrupção eleitoral, no seu artigo 299, que trata de vantagens indevidas em troca de voto. Conforme os autos, os envolvidos teriam participado de esquema de compra de voto por combustível.

O inquérito aponta que estão como investigados Gregori Luis Massocco, Gildo Massocco e Rafael Ricardo Masson; também estão na condição de investigados o prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco e o vice, Edilson Massocco.

Conforme informações do próprio Tribunal Regional Eleitoral, a Sessão desta segunda-feira, dia 29, poderá analisar o pedido de arquivamento do inquérito que investiga o envolvimento do prefeito Rogério Pacheco, neste suposto crime de compra de votos. Esse pedido partiu da Procuradoria Regional Eleitoral. A alegação do órgão é de que não haveria prova razoável da participação de Pacheco neste suposto esquema.