Ação foi desencadeada na tarde deste sábado, dia 27, no bairro Floresta.

Pelo menos dez pessoas foram conduzidas para a Central de Polícia Civil de Concórdia pela Polícia Militar, na tarde deste sábado, dia 27. Todas elas estavam em uma residência, em que foram encontrados entorpecentes. Todos foram detidos em ação da Polícia Militar, P2 e Canil, desencadeada na rua das Palmeiras, no bairro Floresta.

Conforme informações preliminares, foram encontrados no local nove torrões de maconha, oito petecas e uma buca grande de cocaína, duas pedras de crack e uma quantia em dinheiro. Neste imóvel, também foi encontrada uma balança de precisão, dois rádios comunicadores, um notebook e seis aparelhos de telefone celular.

De acordo com a PM, todos os 10 detidos estavam no imóvel, no momento da batida policial.

(Com informações do repórter André Krüger).