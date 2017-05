Rodada do interiorano cancelada neste fim de semana

Em função da chuva que caiu nas últimas horas em Concórdia, todos os jogos do Campeonato Municipal do Interior de Concórdia, que estavam marcados para esse fim de semana foram cancelados. A informação é da Fundação Municipal de Esportes de Concórdia. Ao todo, seis jogos estavam marcados para este fim de semana. Todos os jogos que estavam agendados eram pelas séries B e C.