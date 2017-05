Uma pessoa ferida em colisão no trevão do Irani (fotos)

Uma pessoa ficou ferida em uma colisão entre carreta e utilitário no começo da manhã deste sábado, dia 27. O fato foi registrado no trevão do Irani. Envolveu uma carreta, placas de Faxinal dos Guedese uma Toyota Bandeirante, placas de Irani.

O condutor da carreta não apresentava ferimentos e permaneceu no local. O motorista da Toyota, de iniciais, R.M.V, de 32 anos, recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e foi conduzido para o Pronto Atendimento de Irani com dores nas costelas e escoriações no braço.