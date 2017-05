Henrique Bianchini chegou a ser socorrido com vida, mas morreu durante a madrugada no Hospital São Francisco.

Morreu na madrugada deste sábado, dia 27, no Hospital São Francisco, o motociclista Henrique Bianchini. Ele se envolveu em uma colisão na SC 283, no começo da noite de sexta-feira, dia 26, na altura do Distrito de Santo Antônio.

Ele pilotava uma moto Honda quando se envolveu em uma colisão com uma caminhonete Frontier.

A vítima, que tinha 19 anos, foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia e levada para o Pronto-Socorro do Hospital São Francisco. Porém, ele acabou não resistindo aos ferimentos.