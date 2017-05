Fato foi registrado no bairro Floresta na noite desta sexta-feira, dia 26.

Um motorista de 22 anos escapou ileso de um acidente na noite desta sexta-feira, dia 26, em Concórdia. O fato foi em uma residência entre as ruas Da Paz e Martinho Lutero, no bairro Floresta. O veículo que o rapaz diriga, um Gol, acabou perdendo o freio. O motorista perdeu o controle e o carro invadiu o quintal de uma residência, danificando um poste do contador de energia elétrica.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender a ocorrência. Com a força do impacto, o poste chegou a ser quebrado ao meio.

(Com informações do repórter André Kruger)