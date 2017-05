Um motociclista de Concórdia ficou gravemente ferido em uma colisão entre carro e moto. O fato foi registrado na SC 283, no Distrito de Santo Antônio, proximidades do Posto Castelinho. Envolveram-se uma motocicleta Honda e uma caminhonete Nissan Frontier, ambos com placas de Concórdia.

O fato foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia e o condutor da moto, de iniciais H.B foi socorrido com ferimentos graves. Ainda não se sabe as circunstâncias do acidente, porém informações de testemunhas apontam que a motocicleta foi parar a trinta metros do local do acidente.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Arabutã e a Polícia Militar Rodoviária de Concórdia também estiveram no local do acidente.

(Com informações do repórter André Krüger).