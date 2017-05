Desde março as farmácias particulares do município estão fazendo plantão para atender a população nos finais de semana e feriados.

Uma escala entre as farmácias foi elaborada e há um revezamento. Elas têm a identificação na fachada dos estabelecimentos com as datas que estarão de plantão e um telefone de contato caso o paciente necessite.

Segundo a secretária Municipal de Saúde, Joice Sartoretto Zotti, essa é mais uma ação para melhorar o atendimento aos itaenses. “Sabemos que por muitas vezes as pessoas necessitam de atendimento nas farmácias do município, por isso nos reunimos com todos os proprietários e solicitamos que fizessem uma escala para abrir seus estabelecimentos nos sábados, domingos e feriados. Eles prontamente foram parceiros e nos atenderam”, explicou ela.