Adelir de Vargas de Andrade foi condenado a cumprir dois anos de prisão em regime aberto por tentativa de homicídio, ocorrido em Irani, no ano de 2014. A sentença foi proferida no Tribunal do Juri, que aconteceu na tarde desta sexta-feira, dia 26, no Fórum da Comarca de Concórdia. A pena será substituída por prestação de serviços à comunidade.

Ele respondia pelo crime de tentativa de homicídio, que ocorreu no dia 23 de janeiro de 2014. Nesta data, ele teria efetuado disparo de arma de fogo contra um homem, que estava operando uma máquina e teria estourado o encanamento de sua residência. A vítima conseguiu se desviar e o projétil atingiu a máquina.

Andrade respondia em liberdade. pelo crime de homicídio simples, na forma tentada.

(Com informações do repórter André Krüger).