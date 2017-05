Neste sábado (27) a ACF entra em quadra para mais um confronto pela LNF, e enfrentará a equipe do Corinthians que é a campeã da edição de 2016, a partida tem início programado para às 19h no Centro de Eventos. Este será o segundo compromisso em Concórdia pela LNF.



Após a partida contra a equipe gaúcha da Assoeva no último sábado, todas as forças foram destinadas ao confronto neste sábado contra os paulistas. O técnico Morruga e todos os demais profissionais da comissão técnica intensificaram seus trabalhos para preparar a equipe para o duelo. Com 2 turnos de treinos por dia o técnico pode ajustar os setores para buscar a vitória. A equipe estará completa, Morruga poderá contar com o ala Felipinho que vem treinando há 3 semanas e já atuou durante a partida contra Tubarão pelo Catarinense além da partida contra a Assoeva no último final de semana.



Para a partida a direção da ACF lançou uma promoção de ingressos antecipados pelo valor de R$10,00, os mesmos estão sendo comercializados no Posto Baseggio, em Concórdia, onde estarão disponíveis até as 16h deste sábado. Como nos demais jogos, a bilheteria do Centro de Eventos abrirá às 17h30min com valores: Feminino e Estudante por R$ 10,00 e Masculino pelo valor de R$ 20,00.



(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)