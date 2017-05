Quatro trabalhos da Embrapa Suínos e Aves foram premiados na 34ª edição da Conferência Facta (Fundação Apinco de Ciência e Tecnologia Avícolas), que aconteceu esta semana em Campinas-SP. A entrega do Prêmio José Maria Lamas da Silva, cujos trabalhos científicos foram apresentados no primeiro dia do evento, ocorreu na tarde de ontem (25), no encerramento da conferência. O prêmio tem por objetivo congregar pesquisadores e interessados na aplicação do conhecimento técnico-científico para melhoria do setor avícola brasileiro.



Confira os trabalhos premiados:



Prêmio Lamas na Área de Sanidade

Efeito de tratamentos de cama aviária sobre a infectividade de vírus e bactérias

Clarissa Vaz e D. Voss-Rech, I.M. Trevisol, L. Brentano, V.S. Silva, R. Rebelatto, F.R.F. Jaenisch, A. Coldebella, S.A. Botton



Prêmio Lamas na Área de Nutrição

Coeficientes de digestibilidade ileal de aminoácidos de rações fareladas e peletizadas para frangos de corte determinados com diferentes indicadores

Fernando Tavernari e L.F. Roza, D. Surek, C. Sordi



Prêmio Lamas em Outras Áreas

Impacto da logística brasileira no preço do milho e na cadeia produtiva do frango

Jonas Irineu dos Santos Filho e G.N. Scheuermann, D.J.D. Talamini, T.M. Bertol



Menção Honrosa em Outras Áreas

Caracterização do estado de inconscienência dos frangos após eletronarcose com baixa corrente e alta frequência

Gerson Scheuermann e E. Xavier Costa, A. Coldebella, P.S. Rosa, L. Caron, L.T. de La Veja, S.P. Alves

(Fonte: Lucas Scherer Cardoso/Ascom/Embrapa).