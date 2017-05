Os jovens com mais de 15 anos, que buscam uma capacitação voltada à área de turismo, terão uma grande oportunidade. Estarão abertas, a partir de segunda-feira, 29 de maio, as inscrições para 31 cursos oferecidos pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), por meio da Gerência Estadual de Políticas de Turismo. As inscrições serão realizadas na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, instalada no prédio do Centro Administrativo de Concórdia. As inscrições seguem até o dia 14 de junho, mas a ordem de chegada será importante para a garantia da vaga, já que os cursos têm limitação de alunos por turmas e estão disponíveis para todo o Brasil.

Os 31 cursos são oferecidos de forma gratuita, via online. A previsão de início das aulas é para agosto, sendo num total de 160 horas. Ao final do curso, o aluno receberá certificado. As inscrições serão feitas somente de forma presencial e os interessados precisam estar com os documentos pessoais. Lembrando que a matrícula não garante a vaga no curso, sendo necessário o acompanhamento da validação da matrícula pelo sistema SISTEC. As vagas pertencem ao sistema, válido para todo o país, sendo que o mesmo encera no momento que forem preenchidas. Portanto os interessados devem agir rápido para conseguir a vaga.

Cursos

Os cursos oferecidos são os seguintes: Reciclador; Auxiliar de Laboratório de Saneamento; Operador de Aterro Sanitário de Resíduos Sólidos Urbanos; Operador de Produção em Unidade de Tratamento de Resíduos; Auxiliar de Fiscalização Ambiental; Língua Brasileira de Sinais (Libras) – Básico; Espanhol Básico; Introdução à Interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras); Inglês Básico; Assistente de Recursos Humanos, Assistente Administrativo; Assistente de Planejamento; Programação e Controle de Produção; Vendedor; Assistente de Faturamento; Recepcionista; Promotor de Vendas; Mensageiro; Agente de Microcrédito; Inspetor de Qualidade; Agente de Limpeza Urbana; Produtor de Cerveja, Eletricista de Audiovisual; Iluminador Cênico; Editor de Vídeo; Sonoplasta; Editor de Projeto Visual Gráfico; Fotógrafo; Operador de Câmera; Ilustrador; e Locutor/Apresentador/Animador.

(Fonte: Édila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).