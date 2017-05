Regional do Sesi repassa recurso do Corridas do Bem para o Lar Anjo Gabriel

A Regional do Sesi de Concórdia repassou R$ 4.229,64 para o Lar Anjo Gabriel. O dinheiro foi arrecadado com as inscrições do evento esportivo Corridas do Bem, que foi realizado em Concórdia e reuniu aproximadamente 580 atletas de toda a região.

Além de promover a prática de atividade física, o corridas do bem também oportunizou o lado social, com a doação desse dinheiro para a instituição que é mantida pelo município.