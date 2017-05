As inscrições para o Processo Seletivo foram abertas nesta segunda-feira, dia 29 e podem ser realizadas até o dia 19 de junho. A prova vai selecionar pessoas para o preenchimento de vagas temporárias e para cadastro reserva, no quadro de servidores Prefeitura. Ao todo, são 23 vagas e os salários varia entre R$ 1.200 e R$ 18.400.

As provas e s c r i t a s serão realizadas no dia 02 de julho com início às 14h e término às 17:30h na EMEB Valentin Bernardi, na Rua Salto Santiago n° 396 – Bairro Vila Gerasul. Os portões serão abertos às 12:30h e fechados às 13:50h.

O custo da inscrição varia de acordo com a vaga pretendida. Para as que exigem que o candidato tenha nível superior, o valor é de R$ 80,00. Para cargos de nível médio de escolaridade, a inscrição é de R$ 60,00 e para as vagas que exigem apenas o ensino fundamental, o valor é de R$ 40,00. Os doadores de sangue são isentos de pagamento.

Serão contratados, de forma temporária, três agentes de serviços gerais, quatro operadores de máquinas, três motoristas de veículos pesados, dois agentes comunitários de Saúde, uma fonoaudióloga e um médico clínico geral. Para o cadastro reserva o processo vai selecionar técnicos em higiene bucal, engenheiro civil, enfermeira, assistente social, zeladores, técnico de enfermagem e auxiliar e agente administrativo.

Todos os detalhes do Processo Seletivo estão no edital.