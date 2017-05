Dois princípios de incêndio foram registrados na manhã desta sexta-feira, dia 26 em Concórdia. Um deles foi na área central por volta da 10h e o outro, no final da manhã.

A primeira ocorrência foi em uma sala comercial, localizada na rua do Comércio. As pessoas que estavam no local conseguiram controlar o incêndio com a ajuda de extintor. O motivo do sinistro pode ter sido um curto-circuíto.

O segundo foi em um restaurante localizado no contorno viário Norte. O fogo teria começado em um exaustor da cozinha. Funcionários conseguiram controlar as chamas. O fogo foi controlado antes mesmo da chegada dos Bombeiros.

Segundo o combatente, Marco Bortoli, os funcionários evitaram que as chamas se espalhassem pelo local, com o uso de extintor de incêndio.