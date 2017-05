Máquinas e operários estão trabalhando ao longo da SC- 283. O serviço iniciou nesta sexta-feira, dia 26, no Bairro Fragosos em Concórdia. A pintura das faixas de sinalização será feita até Chapecó.

Além da pintura, roçadas, consertos e limpeza das sarjetas também estão sendo realizados ao longo do trecho. “Esta era uma ação que já vínhamos cobrando há algum tempo, nós aqui de Concórdia e a ADR de Seara. Recentemente tivemos a visita do secretário de Estado de Infraestrutura, Luiz Fernando Vampiro e percorremos esta rodovia com ele apontando algumas situações”, conta o secretário executivo da ADR Concórdia, Wagner Bee.

Ele destaca que a ação melhora a segurança na rodovia. “É uma ação importante, principalmente nesta época onde os motoristas enfrentam nevoeiros e neblinas na região. A pintura vai auxiliar bastante”, destaca Bee.