Reunião foi com o grupo de idosos do município.

Comandante do Batalhão de Polícia Militar ministra palestra em Irani

Na Na manhã da última quinta-feira, 25, o comandante do 20º BPM/Fron, Tenente-Coronel Sérgio Rogério Silva de Vargas ministrou palestra aos idosos do município de Irani.

O evento, em pareceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Irani (CDL), faz parte do programa que tem por foco a segurança dos idosos.

O Comandante tratou a cerca dos crimes que os vitimizam, discorrendo sobre o estatuto do idoso, com orientações preventivas principalmente nos casos de golpe do bilhete e segurança nas transações bancarias.

Tais instruções são extremamente importantes, diante das variadas ações de criminosos que focam em ações contra os idosos.

(Fonte: Polícia Militar)