A Associação Concordiense de Basquetebol, Acob, inicia nesta sexta-feira, dia 26, a disputa da 17ª Taça Federação Catarinense de Basquetebol Adulto Masculino. A equipe concordiense ficou na chave A, com jogos em Videira, junto com Rio do Sul, Videira e Joaçaba.

O time concordiense enfrenta Joaçaba, a partir das 19h.