Representantes de vários municípios estão no evento, que aborda formas de prevenção, proteção e gestão de risco e desastres.

A Secretaria de Estado da Defesa Civil em parceria com as Agências de Desenvolvimento Regional de Concórdia e Seara, realizam nesta sexta-feira, 26, o Seminário Regional da Defesa Civil, no Auditório do Senai de Concórdia.

O secretário de Estado da Defesa Civil, Rodrigo Moratelli, explica que o governo está investindo em mecanismos de monitoramento e prevenção de riscos e os municípios precisam participar do processo. “Este seminário faz parte do planejamento da construção do plano de contingência, planos de ação conjunta, evacuação e gerenciamento de riscos e chegou a hora dos municípios participarem, por isso esta integração aqui hoje”, explica Moratelli. “Nós vamos investir cerca de R$ 400 mil entre os municípios, para equipar, dar o suporte e as ferramentas necessárias para que o plano consiga efetivamente tornas os municípios seguros”, detalha.

Na programação, palestrantes abordam a importância da Estruturação do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, Gestão de Risco e Gestão de Desastre. O secretário executivo da ADR de Concórdia, Wagner Bee, destaca a importância do evento, que visa diminuir os problemas da população em situações adversas. “A Defesa Civil trabalha na prevenção e também traz a orientação aos municípios, para que saibam agir nos momentos de adversidade. A ideia é ser eficiente, dar sempre a resposta à população na hora necessária, é isso que a sociedade quer. Por isso que os representantes da região precisam estar atualizados e este seminário tem este objetivo”, ressalta.