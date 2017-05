O Diário Oficial do Estado de Santa Catarina publicou nesta semana o resultado final da Licitação Pública Internacional para a continuidade das obras da SC 467, entre Jaborá e Ouro.

Diferente do que foi publicado pela Rádio Aliança, na quinta-feira, dia 25, a vencedora do certame foi a empresa Triunfo S/A, de São Paulo, que apresentou o valor de R$ 41.393.720,55. Até então, a Rádio Aliança, através de informações obtidas junto ao próprio Deinfra, no fim da tarde da quarta-feira, dia 24, divulgou que a vencedora tinha sido a Compasa, de Curitiba, ao valor de R$ 38 milhões.

Conforme publicação no Diário Oficial do Estado, a Compasa, que até então tinha apresentado o menor valor entre todas as empresas concorrentes, foi desclassificada pelo descumprimento de um dos itens do edital.

A expectativa, agora, é pela liberação da ordem de serviço para a continuidade da rodovia. Os trabalhos estão paralisados desde o começo do ano passado, quando o contrato com a antiga empreiteira foi rompido pelo Governo do Estado em função de dificuldades financeiras e cronograma atrasado.

O Edital previa um preço máximo de R$ 51 milhões. O trecho a ser construído e pavimentado tem 33,6 KM.