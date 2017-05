Sessão está sendo realizada no Fórum da Comarca de Concórdia.

Nesta sexta-feira dia 26 acontece mais um Júri Popular no Fórum da Comarca de Concórdia. O julgamento iniciou às 9h. No banco dos réus está Adelir Vargas de Andrade, a vítima é Sebastião da Silva.

Conforme os autos no dia 23 de janeiro de 2014, por volta das 10h, no Loteamento Zampieri em Irani, o acusado Adelir Vargas de Andrade efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, que não foi atingida porque se esquivou. De acordo com os autos, o fato aconteceu porque a vitima, que estava operando uma máquina motoniveladora em terraplanagem, teria danificado encanamento da residência acusado.

Adelir Vargas de Andrade foi enquadrado no crime de homicídio simples na forma tentada. O acusado responde em liberdade.

Presidirá a Sessão a juíza Thays Backes Arruda, na acusação estará o promotor Fabrício Pinto Weiblen e na defesa, o advogado Manoel Darci da Silva.

(Com informações do repórter André Krüger).