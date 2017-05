A abertura da Estratégia de Saúde da Família do Distrito de Planalto poderá ter um encaminhamento na próxima semana. Na noite de ontem, o secretário de Saúde, Sidinei Schimidt, participou da audiência pública de prestação de contas do quadrimestre na Câmara de Vereadores e, como já era esperado, a previsão para a abertura da Estratégia de Saúde da Família de Planalto foi um tema que ganhou destaque. Até porque vários moradores do distrito acompanharam a audiência e cobram uma posição da prefeitura sobre a abertura do novo posto.

O presidente da comunidade, Ademar Siega, disse que buscou informações na Promotoria Pública na tarde desta quinta-feira, já que há um impasse na Justiça sobre o terreno onde seria aberto o acesso. Segundo ele, o Ministério Público não estava sabendo que se trata de uma questão de utilidade pública. “A promotora me disse que o melhor caminho é o Jurídico da prefeitura ir até o Ministério Público dar sequência ao processo que teve despacho em fevereiro. Se é utilidade pública em poucos dias pode ser resolvido”, afirma Siega.

O secretário de saúde comentou durante a audiência pública que cobrou informações do Jurídico da Administração Municipal sobre essa situação e deverá receber um parecer na próxima semana. “O que é importante deixar bem claro a todos é que a Secretaria de Saúde não se opõem à abertura da unidade”, enfatiza Schimdt.

A moradora de Planalto, Gertrudes Leite, ressaltou que a comunidade espera pela abertura desse posto há mais de cinco anos. “É muita injustiça não poder usufruir da estrutura que temos hoje. Nós batalhamos muito por esse posto”, destaca.

Relembre o fato

O que impede o funcionamento do posto é um impasse sobre o terreno onde está prevista a abertura do acesso. Existe uma ação na Justiça para a derrubada de um chiqueiro antigo, que estaria sobre esse terreno. No entanto, a comunidade já concordou em conceder à prefeitura o terreno que fica na frente da unidade para ser usado como acesso, mas os encaminhamentos burocráticos ainda não foram feitos.

A obra está pronta desde dezembro do ano passado e, até que se resolva esse impasse, permanece fechada. O que também está pendente é a compra dos móveis. O secretário de Saúde afirma que o projeto já está pronto, mas será encaminhado para licitação apenas quando a data de abertura da Estratégia de Saúde da Família estiver definida.